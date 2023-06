Napoli: centinaia di musulmani in piazza Garibaldi, «Saremo in preghiera per 3 giorni»

Si sono riuniti almeno 200 musulmani, sin dalle prime ore del mattino per pregare tutti muniti di tappetini bianchi per potersi inginocchiare in piazza Garibaldi.

Una voce guida con microfono e altoparlante li esorta alla preghiera. Id al-adha, ovvero la «festa del sacrificio» ed è per i musulmani la festa religiosa più importante dopo quella di fine Ramadan; viene anche chiamata 'Id al-kabir', cioè «festa grande». La «festa del sacrificio» è previsto per oggi, 28 giugno 2023, ma possono esserci variazioni a seconda delle nazionalità.

Questa preghiera dura tre giorni, inizia oggi e termina il primo luglio. Dopo la preghiera di Id Al Adha, ne seguono altre per ricordare il sacrificio del Profeta Ibrahim.