Chef in campo per i bimbi oncologici: cena stellata a Villa Domi

Uniti chef di Campania e Piemonte, e di altre regioni, per donare una speranza in più di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, e supporto ai loro genitori, nella più impegnativa delle battaglie che la vita possa riservare.



È questo l’obiettivo della cena charity organizzata lunedi 4 marzo, ore 20, a Villa Domi dall’ICC Italia - Italian Culinary Consortium - presieduto dallo chef Antonio Arfè, insieme al gruppo solidale piemontese Stelle & Padelle e all’ICC mondiale, istituito a Londra dallo chef Carmelo Carnevale, con lo scopo di riunire gli operatori Ho.Re.Ca. a salvaguardia del grande patrimonio costituito dall’autentica cucina tipica delle regioni dello Stivale.



Impegnati nella mission, chef e maestri pasticcieri da Campania, Piemonte e Sicilia, e provenienti dall’Estero, con delegazioni da UK, Danimarca, Romania.

«Questo evento nasce da una forte esperienza personale che mi ha portato a sentirmi impotente davanti ad una bambina colpita dal cancro. Mi sono confrontato con un collega e amico piemontese e ci siamo ritrovati d’accordo per organizzare, puntando sulle nostre competenze, una cena di gala con raccolta fondi per la ricerca in campo oncologico pediatrico. Il ricavato netto è destinato al Dipartimento di Oncoematologia della Fondazione Santobono Pausilipon» - annuncia Antonio Arfè, per l’ICC pure vicepresidente mondiale.



«Da subito, si sono distinti i presidenti dell’ICC Italia, chef e maestri pasticcieri. In primis il dinamico Luigi Barone per il Sud Italia. In campo con le loro aziende, Luigi Avallone per la Campania con il tesoriere Ugo Mignone, il segretario Giuseppe Ratto, il consigliere Angelo Barbato; Nicola Obliato per la Provincia di Napoli. Per il Piemonte: Valentina Pighi. Con il suo Staff, Ferdinando Moia patron del Paleosette gluten free di Arona» continua lo chef, erede di una tradizione familiare di 153 anni nella gastronomia partenopea d’eccellenza.

La manifestazione avrà quale conduttrice la giornalista Teresa Lucianelli, particolarmente attiva in campo solidale con la sua Squadra Insieme per il Territorio. La professionista intervisterà i protagonisti nel corso della cerimonia di consegna delle targhe, in coppia con il collega Peppe Iannicelli di Canale 21.

L’emittente seguirà le fasi salienti dell’evento, che gode del Patrocinio del Comune di Napoli.

Contributi live canori del maestro Gennaro De Crescenzo e di Stefano Artiaco.

Sorteggio di una tela di Massimiliano Mastronardi, donata dall’artista.