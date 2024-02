Napoli, Daniele muore a 17 anni di tumore: aveva commosso Geolier e Rocco Hunt

Napoli piange la scomparsa di Daniele Caprio, il giovane di Arzano morto in queste opre a soli 17 anni. Daniele è stato stroncato da un tumore, malattia con la quale combatteva dal 2020 e che aveva condiviso sui social negli ultimi anni insieme con la sua community virtuale. La sua storia aveva commosso e ispirato migliaia di persone, che in questi anni di malattia lo avevano sostenuto virtualmente diventando parte del percorso e arma in più per il 17enne napoletano.

A dare la notizia della scomparsa ci hanno pensato i genitori. Il papà ha anche voluto chiamare a raccoltà la comunità arzanese per suo figlio: i funerali si terranno mercoledì 07 febbraio alle ore 10.30 presso la chiesa Sant’Agrippino nella piazza principale di Arzano.

A ricordarlo sui social anche don Maurizio Patriciello: «Anche tu, Daniele, sei volato via.

Hai lottato, ha sperato, hai sofferto. Abbiamo pregato, abbiamo sperato, ci siamo illusi. Addio, Daniele. Addio. Il cancro, ancora una volta, ha mostrato il suo volto arcigno. In terra dei fuochi continua a mietere giovani vittime. Il Signore ti abbia in gloria, figlio carissimo. E doni ai tuoi genitori tanta forza» si legge da un suo post social.

Negli ultimi anni, Patriciello così come e Marilena Natale, fondatrice dell'associazione "Terra dei cuori", avevano offerto il loro costante supporto a Daniele e a tutti i piccoli della terra dei fuochi che si ammalano di tumore. Grande tifoso del Napoli, numerosi artisti e personaggi famosi avevano voluto manifestare a Daniele il loro affetto, visitandolo all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli o inviandogli messaggi di sostegno tramite videochiamate: tra questi, Geolier e LDA, Stefano De Martino e Rocco Hunt, così come diversi calciatori della squadra del cuore.