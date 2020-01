Cicciano, scandalo rifiuti al cimitero comunale: ci sono anche i vestiti per i defunti

Cassonetti stracolmi. Rifiuti in ogni zona del cimitero comunale di via Tavernanova a Cicciano. Lumini votivi, residui di piante e resti di corone degli ultimi funerali. Ma non solo. Questa volta nel campionario dell’inciviltà c’è di più e di peggio: in alcuni punti del camposanto sono comparsi scatoloni e buste con camicie, maglioni e persino qualche giacca.

LEGGI ANCHE Napoli, accese le telecamere spia per scoprire chi sversa rifiuti illegalmente: primi tre sequestri

Qualcuno avrà pensato di vestire i defunti con il freddo pungente di questi ultimi giorni. Battute a parte, le cattive abitudini sono difficili da estirpare. Anche nei luoghi sacri.

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA