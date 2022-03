Ciclismo, Moser a Monte di Procida via alla kermesse Verso Mdp2023

Inizio da campioni. Sarà Francesco Moser ad aprire, lunedì prossimo 28 marzo, alle ore 18,45, nella struttura “Chiar di Luna” la lunga kermesse "Verso Mdp2023" che accompagnerà Monte di Procida al grande appuntamento del 2023, quando il comune flegreo sarà a tutti gli effetti “citta dello sport” per un intero anno.

Moser, ospite del sindaco Giuseppe Pugliese, darà il via una serie di eventi che, nei prossimi mesi, vedranno il comune flegreo ospitare numerosi sportivi di fama nazionale e internazionale come Davide Tizzano, presidente delle confederazioni dei Giochi del Mediterraneo. L'intero programma verrà illustrato lunedì prossimo: con Francesco Moser si parlerà della sua vita, ma sarà anche l'occasione per proiettarsi nella tappa napoletana del prossimo Giro d'Italia che, dopo 45 anni, tornerà a Monte di Procida. Come nella prima tappa del Giro 1977 che vide proprio Moser grande protagonista (arrivò secondo).

La presenza del campione trentino non è casuale: più volte è stato infatti protagonista nelle tappe del Giro d’Italia ospitate in Campania.