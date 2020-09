LICOLA. Circumflegrea limitata dalle ore 16,30 e fino al termine del servizio di oggi alla tratta Montesanto-Quarto. La direzione operativa dell'Eav ha comunicato che il motivo è stata la mancanza di personale disponibile alla sostituzione di un'assenza per malattia. Per questo motivo i treni in arrivo da Montesanto limitano la loro corsa fino a Quarto. L'Ente Autonomo Volturno ha, comunque, disposto un servizio sostituitivo di autobus che collegherà la zona di Quarto con Licola effettuando le fermate intermedie di Quarto Officina e Grotta del Sole.

