​Circumvesuviana, capre sui binari: il pascolo sulla linea Napoli-Sorrento

Domenica 20 Maggio 2018, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 12:57

Caprette sui binari. Accade in Circumvesuviana, dove la lunga rete ferroviaria presenta in diversi punti zone non protette, attraverso le quali è piuttosto semplice passare. Ieri sera il macchinista si è imbattuto in un piccolo gregge di capre, che è passato da una parte all’altra della campagna transitando sui binari proprio mentre il treno era in corsa. Il conducente ha visto in tempo gli animali, riuscendo a rallentare ed evitando di investirli. Poi la telefonata alla centrale operativa, per segnalare il possibile pericolo.Il fatto è avvenuto lungo la tratta che va dalla fermata di Torre Annunziata a quella di villa Regina, sulla linea Napoli-Sorrento. Non è la prima volta che vengono avvistate capre e pecore sulla stessa linea, evidentemente zeppa di punti di accesso dall’esterno verso la rete ferroviaria.