Circum: volontaria aiuta i turisti a salvarsi dai borseggiatori

Lunedì 5 Agosto 2019, 10:27

I luoghi affollati e presi d’assalto dai turisti, specie nei periodi di alta stagione, sono quelli in cui solitamente agiscono i borseggiatori che vedono aumentare sensibilmente le probabilità di concretizzare furti di portafogli e bagagli, approfittando della confusione e della disattenzione delle persone. Spesso si tende a pensare ai borseggiatori come a uomini dall’aspetto un po’ losco, ma in realtà nella maggior parte dei casi si tratta di persone distinte e dall’aria affidabile, i classici insospettabili.Per combattere questo fenomeno criminoso la signora Antonia da due anni, e tutte le mattine va nella stazione della Circumvesuviana, in maniera del tutto volontaria, aiuta diligentemente i turisti ad affrontare i tanti disagi che la linea ferroviaria presenta. Ogni giorno, da tempo, si presenta con dei cartelli in varie lingue per svolgere un servizio indispensabile e, addirittura, mettere in guardia i viaggiatori da eventuali borseggiatori, senza paura di denunciarli alle forze dell’ordine.«Da due anni, ogni mattina, sono al binario 3 per quasi tutta la mattinata. – spiega la signora Antonia - aiuto i turisti a viaggiare meglio, visto i numerosissimi disagi che la Circumvesuviana presenta ogni giorno. Fornisco gli orari, dato che i display non funzionano, cerco di dare informazioni sui treni in ritardo, li metto in guardia quando noto dei borseggiatori, do indicazioni su come salire sul treno e in quale binario andare. Le criticità sono tantissime, e io faccio quello che posso, spesso coinvolgendo altre persone, soprattutto giovani. Ma ci vorrebbe del personale addetto e qualificato solo per dare una mano ai tanti turisti che ogni giorno utilizzano la tratta».«È una donna straordinaria, di Milano, che da quarant’anni vive a Napoli. Da lei possiamo solo prendere esempio e imparare il significato del volontariato messo al servizio del bene comune. Tutti dovremmo prendere esempio dalla signora Antonia – commenta Francesco Emilio Borrelli - solo così possiamo lottare contro criminali e cialtroni. Ho voluto personalmente stringere la mano alla signora proponendola come esempio di impegno civico».