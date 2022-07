Claudia Trojaniello, la ricercatrice nella top dei ricercatori under 40

Un bel riconoscimento per Claudia Trojaniello, la giovane ricercatrice del Pascale inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati da Fortune Italia (www.fortuneita.com) sul modello della lista realizzata negli Stati Uniti a partire dal 1999.

L'edizione italiana è il risultato dell'attenta analisi delle centinaia di profili pervenuti in redazione nel corso dell'anno, tra candidature spontanee (tramite l'apposito form) e segnalazioni della community del magazine. Top manager, ricercatori, innovatori, sportivi e content creator, professionisti del public affair: così vengono tracciati i 40 profili di giovani che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono non solo all'affermazione personale e delle proprie aziende, ma anche al cambiamento del Paese.

E, tra loro, c'è la napoletana di 33 anni, dirigente medico di primo livello già da due anni, specializzata in Oncologia Medica al lavoro con lo scienziato Paolo Ascierto, ma anche con esperienza di ricerca all’estero, al Cancer Center dell’università di Pittsburgh. In piena pandemia la dottoressa si è fatta notare per le attività legate alla sperimentazione italiana del Tocilizumab nella polmonite da Covid-19. Autrice di numerosi articoli su riviste internazionali. «Mi sono limitata – si schermisce – a fare soltanto il mio lavoro. Questo riconoscimento va al mio capo, Paolo Ascierto, che ha sempre creduto in me, agli altri ragazzi del mio gruppo di lavoro e rappresenta un incentivo a continuare su questa linea». Il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, fa i «complimenti a Claudia e a tutti i giovani ricercatori che operano al Pascale e che ogni giorno si impegnano con dedizione».