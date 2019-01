Martedì 29 Gennaio 2019, 15:46

«A Selvaggia Lucarelli voglio solo dare un consiglio: chi vive questi territori sa bene che il rumore di una bomba o degli spari può fare paura, ma ancora più timore fa il silenzio, che è il maggiore alleato di chi delinque. Ringrazio quindi Gino Sorbillo per il gran rumore che ha fatto dopo l’intimidazione che ha subito, perché ha dato coraggio alle tante altre vittime meno note, con meno forza commerciale e meno capacità relazionale, che spesso vengono considerate vittime di serie B perché le loro storie restano nel silenzio o arrivano solo alle istituzioni e alle forze dell’ordine». Lo ha detto Alessandra Clemente, assessore ai Giovani del Comune di Napoli, in un’intervista a Mattina 9, in onda su Canale 9 - 7 Gold, rispondendo alle osservazioni che Selvaggia Lucarelli aveva avanzato nei confronti di Sorbillo.«Alla Lucarelli dico di guardare le storie che si verificano in tutto il paese, non soltanto a Napoli - ha sottolineato la Clemente - in modo da comprendere quanto è importante fare rumore».Napoli, 29 gennaio 2019