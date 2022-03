Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera intorno alle 22 a Licola, frazione del comune di Pozzuoli.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Reginelle, dove era stata segnalata l'esplosione dei colpi. In strada i militari hanno trovato 14 bossoli calibro 9 mm. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.