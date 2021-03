Agenti del commissariato San Ferdinando e militari dell'Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno messo in atto controlli nella zona dei «baretti», in piazza Plebiscito e via Partenope: hanno identificato 150 persone sanzionandone sei poiché prive della mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA