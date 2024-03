Controlli a Napoli, multati 69 veicoli ed esercizi commerciali

Gli agenti delle unità operative Stella e San Lorenzo della polizia municipale di Napoli hanno effettuato controlli stradali negli ambiti cittadini di competenza.

Sono 69 le sanzioni amministrative comminate a veicoli per varie violazioni relative alla sosta e oltre 100 quelli sottoposti a controllo a seguito dei quali sono stati 47 i conducenti sanzionati di cui tre per omessa revisione, 3 per assenza di copertura assicurativa, uno per guida senza patente, 2 per uso del cellulare durante la guida, 10 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 6 per mancato uso del casco protettivo.

Gli uomini della unità San Lorenzo hanno inoltre effettuato controlli di polizia amministrativa in piazza Nazionale dai quali sono scaturite sanzioni per alcuni esercizi della zona in particolare un verbale per impatto acustico ad esercizio pubblico, un verbale di occupazione abusiva di soprassuolo ad esercizio pubblico, un verbale per installazione di insegna pubblicitaria abusiva.