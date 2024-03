Decine di controlli e perquisizioni in Alta Irpinia, due denunce

Stretta dei carabinieri in Alta Irpinia. Centinaia i veicoli sottoposti a controllo dai militari della Compagnia di Montella per contrastare i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto la lente dei militari dell’Arma le principali arterie e i centri abitati.

I servizi sono stati articolati mediante posti di blocco, posti di controllo e vigilanza dinamica. Decine le perquisizioni. Due automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. In particolare, un 70enne di Montefalcione è stato denunciato per aver rifiutato l’invito di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dell’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti o all’abuso di alcol.

Un 50enne di Nusco, invece, è stato denunciato perché, fermato alla guida della propria autovettura, all’esito degli accertamenti gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito.