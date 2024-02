Solofra: davanti a un locale con la droga, bloccati sei giovanissimi

Blitz antidroga congiunto a Solofra da parte della Guardia di Finanza e della Polizia municipale. I militari della locale tenenza e i caschi bianchi hanno effettuato controlli straordinari con l'impiego dei Reparti speciali cinofili delle Fiamme Gialle. Il risultato delle attività espletate, ha determinato la segnalazione alle autorità competenti per sei ragazzi tra cui un minorenne, in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Tra la folla dei giovani presenti, nei pressi di un esercizio pubblico di Solofra, alcuni sono riusciti a disfarsi delle sostanze stupefacenti in loro possesso, ma sono state prontamente recuperate e poste sotto sequestro amministrativo ai fini della distruzione, per un totale di una decina di grammi, oltre al quantitativo delle sostanze stupefacenti rinvenute a carico dei soggetti identificati e segnalati alle autorità.

In totale sono stati sequestrati 25 grammi di hashish. Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha voluto ringraziare il personale che si è prodigato per tali controlli.