Lioni, ladri d'auto salernitani in trasferta in Alta Irpinia: preso 25enne

Ladri d’auto salernitani presi in Alta Irpinia. I carabinieri della stazione di Lioni hanno denunciato all’autorità giudiziaria, un 25enne della provincia di Salerno, indiziato di aver commesso, in concorso con dei complici non ancora individuati, furti di autovetture proprio nel comune di Lioni.

Due vetture sono state rubate nel centro del paese. Fondamentale per le indagini è stata l’analisi dei sistemi della videosorveglianza urbana. I frame hanno permesso di risalire all’identità del 25enne salernitano. Non sono da escludere ulteriori sviluppi investigativi.