Lioni: tre giovani ladri presi dopo inseguimento, in fuga su auto noleggiata

A bordo di un’auto noleggiata si danno alla fuga, ma vengono bloccati dopo un inseguimento. Poi, durante il controllo della polizia, minacciano gli agenti. Tre giovani un 25enne napoletano, un 22enne della provincia di Salerno nonché un 23enne di nazionalità moldava, tutti con precedenti e residenti nell’Agro-nocerino-sarnese sono stati denunciati. Erano pronti a commettere furti. I fatti si sono verificati a Lioni, in Alta Irpinia. I tre sono stati individuati bordo di un’autovettura e, in considerazione dell’evidente atteggiamento sospetto, è stato loro intimato l’alt di Polizia degli agenti del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi. Il conducente del veicolo però con una brusca manovra ed una forte accelerazione si è dato alla fuga, conclusasi dopo un inseguimento, grazie alla tempestiva risposta di azione degli agenti.

Nel corso dell’identificazione i tre non hanno fornito plausibili spiegazioni circa la loro presenza nel territorio irpino e mostrando notevole insofferenza al controllo imposto, hanno minacciato gli agenti, rifiutandosi di esibire i documenti di identificazione.

Condotti in commissariato, a conclusione degli accertamenti di rito, sono stati denunciati in stato di libertà e a loro carico è stata avviata la procedura per l’emissione del procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio.

Inoltre, nei confronti del conducente dell’autovettura è stato contestato verbale al codice della strada per guida senza patente, in quanto mai conseguita, con la sanzione accessoria per il fermo amministrativo del veicolo. Ulteriore infrazione amministrativa, per un importo di 6000 euro, è stata elevata nei confronti del proprietario dell’auto, titolare di una ditta di noleggio, per incauto affidamento.