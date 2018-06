Domenica 24 Giugno 2018, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 11:41

Task forte dei carabinieri nel Vesuviano: un arresto, sequestri di frutti di mare fuorilegge e denunce per possesso di droga. Nel corso di un servizio ad «alto impatto» predisposto per contrastare fenomeni d’illegalità diffusa, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno denunciato in città un 54enne napoletano che esponeva in vendita mitili in cattivo stato di conservazione. All’uomo sono stati sequestrati circa 60 kg. di alimenti. In totale, nel contesto dei medesimi controlli, sono stati sequestrati 150 kg di prodotti ittici: 60 kg. al 54enne e altri 90 kg. in circostanze varie per assenza di documenti sulla tracciabilità.A Portici e Cercola sono stati scoperti e segnalati al Prefetto 6 giovani che detenevano modiche quantità di stupefacenti per uso personale.A Cercola è stato arrestato in flagranza Criscuolo Michele, un 33enne del luogo già noto alle ffoo sorpreso in stato di evasione dagli arresti domiciliari. A San Giorgio a Cremano è stato denunciato un 49enne del luogo già noto alle forze dell’ordine che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina in dosi. L’arrestato attende il rito direttissimo.