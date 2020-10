Una studentessa del liceo scientifico di Ischia è risultata positiva al coronavirus nei giorni scorsi inducendo l'Asl a mettere in isolamento fiduciario l'intera classe. La giovane, aveva accusato febbre e sintomi riconducibili al Covid ed era perciò in isolamento dallo scorso 1 ottobre ma precauzionalmente da domani per i suoi compagni di classe sono stati disposti i tamponi da effettuare al presidio drive in dell'ospedale Rizzoli.

