Covid a Pozzuoli, 23 positivi in quattro giorni: l'appello del sindaco

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha convocato ad horas il comitato operativo di Protezione civile per valutare tutte le azioni da intraprendere per contenere i contagi da Covid-19 in costante crescita in città. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto ha informato lo stesso Figliolia, sono stati registrati 12 nuovi casi di cittadini positivi al virus. «Sono in isolamento domiciliare - informa il sindaco - e sono in contatto con il servizio epidemiologico per la ricerca dei link».



La situazione generale desta molta preoccupazione perché negli ultimi quattro giorni a Pozzuoli si sono avuti complessivamente 23 nuovi casi di positività che hanno portato il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia a 235, di questi 150 da inizio agosto. Sotto osservazione anche il focolaio scoppiato in un centro di accoglienza extracomunitari atra i comuni di Pozzuoli e Giugliano. Registrati anche quattro guariti negli ultimi due giorni per cui la situazione, al momento, è 100 persone contagiate, 122 guarite e 13 decedute.Il sindaco in una nota sul proprio profilo facebook invita i suoi concittadini alla prudenza osservando le norme anti-Covid e soprattutto ad evitare gli assembramenti. Nel resto dell'area flegrea si registrano negli ultimi giorni 12 contagiati a Bacoli e 31 a Quarto. Intanto da oggi è diventato operativo presso l'ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, il reparto di isolamento Covid-19 proprio per l'innalzamento dell'allerta in tutta la regione. Nei giorni scorsi era stato riaperto il reparto di isolamento presso l'ospedale di Frattameggiore