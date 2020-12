Covid Campania, continua a salire ​la curva dei contagi: 8 le vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: 310 positivi su 3.382 tamponi (per un totale di 186.131 su 1.992.877), di cui 303 asintomatici e 7 sintomatici; 8 morti (3 nelle ultime 48 ore, 5 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 2.686; 790 pazienti guariti, per un totale di 103.370.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,16%, in salita rispetto alla percentuale dell'8,36% registrata ieri.

I posti letto occupati sono 95 su 656 disponibili in terapia intensiva e 1.440 su 3.160 in degenza (ospedali e strutture private).

