Covid in Campania, oggi 448 positivi e cinque morti: l'indice di contagio risale all'1,93%

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 448 positivi su 23.236 tamponi esaminati, due in meno di ieri con 1.114 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,93% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era all'1,85%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid in Campania, rischio più elevato ma De Luca: «Ci... IL BOLLETTINO Covid, Iss: «Salgono i contagi tra gli operatori sanitari:... L'EPIDEMIA Boom di vaccini nell'ultima settimana: somministrate oltre...

Se sale a 8.032 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri, diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 176 ricoverati con sintomi, 10 in meno di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.