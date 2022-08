Covid in Campania, 827 casi e sette morti: indice di contagio al 18,15%, in calo i ricoveri

Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi ma resta stbile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 827 positivi su 4.556 tamponi esaminati, 937 in meno di ieri con 4.869 tamponi processati in meno. Di questi, 3.693 su 11.931 sono positivi al tampone antigenico mentre 42 su 863 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,15%, poco più di un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,72%.

Se sale a 11.016 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 365 ricoverati con sintomi, 14 in meno di ieri, e 16 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.