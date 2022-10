Covid in Campania, 3.377 casi e un morto: l'indice di contagio risale al 18,24%

Aumentano i numeri dei nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.377 positivi su 18.517 tamponi esaminati, 2.609 in più di ieri con 13.241 tamponi processati in più. Di questi, 3.232 su 15.340 sono positivi al tampone antigenico mentre 145 su 3.177 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,24%, quasi quattro punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 14,56%.

Se sale a 11.224 il numero di vittime con l'unico decesso contabilizzato ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 264 ricoverati con sintomi, uno in più di ieri, e sei malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.