Covid in Campania, 4.003 casi e 11 morti: indice di contagio al 18,41%, in calo i ricoveri

Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.003 positivi su 21.734 tamponi esaminati, 2.069 in meno di ieri con 9.400 tamponi processati in meno. Di questi, 3.740 su 17.444 sono positivi al tampone antigenico mentre 263 su 4.290 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,41%, un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 19,50%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Omicron «attacca meglio il naso dei bambini»: così... LA LOTTA AL COVID Vaccino anti Covid a Napoli, ecco i centri aperti dalla Asl L'EPIDEMIA Vaiolo delle scimmie, test per la diagnosi: la sperimentazione al...

Se sale a 10.878 il numero di vittime con gli 11 decessi contabilizzati ieri scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 599 ricoverati con sintomi, 20 in meno di ieri, e 24 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.