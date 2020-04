Coronavirus, festa trash a Pozzuoli: multati quattro degli «spettatori»

Sono state identificate e sanzionate 4 persone che lo scorso 29 marzo hanno partecipato a una festa improvvisata in strada a Pozzuoli,nel rione popolare dei «Marocchini». I 4 hanno assistito a un ballo improvvisato da un uomo e sono stati ripresi in un video poi diventato virale sui social network.

Due dei 4 identificati sono già noti alle forze dell'ordine. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri per identificare le altre persone presenti in strada.



Ultimo aggiornamento: 12:13

