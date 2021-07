Covid in Campania, oggi 380 positivi: l'indice di contagio sale al 4,72% ma non ci sono vittime

Aumentano ancora i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 380 positivi su 8.042 tamponi molecolari esaminati, 35 in più di ieri con 577 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,72% dei test, quasi un punto percentuale in più rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 4%, in un bollettino che non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Resta fermo a 7.585 il numero di vittime senza nuovi decessi registrati dall'unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore e cala il anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 183 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 11 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.