Napoli, musicista 24enne guarisce dal cancro ma il Covid lo uccide in poche settimane

Sembrava aver sconfitto il cancro, ma a 24 anni è stato ucciso dal Covid. Melito piange il giovane musicista Tanio Cuccurullo, che amava suonare il pianoforte. Un lutto che angoscia la famiglia, gli amici e la sua giovanissima fidanzata, che lo ricorda nella lettera d’addio: «Qui tutti sono convinti - gli scrive Tanya - che ti trovi in un posto migliore, che ci sei vicino e che le nostre parole in un modo o nell’altro ti arriveranno, quindi così come ho fatto in questi giorni, farò ora». Poi l'ultima dedica: «Ti amerò anche fra novant’anni.

Il giovane da oltre un anno era in cura in una struttura oncologica veneta per un lungo ciclo di chemio; forse era riuscito a sconfiggere il male che lo aveva colpito. Ma il Covid era in agguato e lo ha portato via nel giro di un mese.

«Per nessuna ragione al mondo si dovrebbe smettere di sorridere», diceva il 24enne nel reparto oncologico del nord Italia dove si curava. E alla notizia della sua morte i sanitari lo ricordano con affetto: «Oggi il maledetto Covid, che ha portato via tanti nonni, ha portato via anche te, i tuoi giovani anni ed il tuo sorriso. Ti vogliamo ricordare con la musica che proprio un anno fa avevi scritto per i ragazzi che, come te, stavano affrontando un’esperienza più grande di loro. Ciao Tanio».

