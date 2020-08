Covid a Torre del Greco, nuova impennata: cinque contagiati e un anziano morto

Impennata di casi Covid a Torre del Greco: oggi 5 nuovi casi, si tratta di giovani rientrati dalle vacanze. Intanto, all'ospedale Covid di Scafati è deceduto un 80enne originario di Torre del Greco. Arriva a 15 il numero dei contagiati in città, sono tutti asintomatici e si tratta di ragazzi tra i 20 e i 30 anni rientrati dalle vacanze da diverse località turistiche italiane. La notizia, comunicata dal Coc presieduto dal sindaco Giovanni Palomba giunge a seguito del consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’ Unità di Crisi della Regione Campania. I tamponi effettuati oggi sono stati 30 di cui 5 positivi, non risulta tra i contagiati alcun ricoverato in ospedale.

Continua, nel frattempo, lo screening degli ulteriori tamponi effettuati sull' intero territorio, e, attualmente al vaglio delle indagini di laboratorio. Il Centro Operativo Comunale ricorda - per i cittadini rientranti dall’estero - l'obbligo di autodenuncia, entro le ventiquattro ore, al Dipartimento di prevenzione dell’Asl attraverso il modulo reperibile e scaricabile sul sito: aslnapoli3sud.it, al fine di richiedere la somministrazione dei test sierologici e/o tamponi.



