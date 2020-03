Coronavirus, primi due contagiati a Villaricca e due famiglie di Qualiano finiscono in quarantena

Primi due casi di contagio nel comune di Villaricca. I positivi al tampone risiedono in una zona a ridosso del comune di Qualiano e hanno avuto contatti proprio con alcune famiglie qualianiesi, due in particolare, i cui membri sono in quarantena precauzionale in attesa dell'esito dei tamponi.

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, con un nuovo appello ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa. Proseguono a ritmo serrato anche i controlli dei carabinieri. A Qualiano, secondo quanto comunicato dal primo cittadino, la media è di dieci denunce al giorno per inosservanza ai decreti. Crescono i casi in altri comuni limitrofi: quattro in totale a Mugnano e quattro in totale a Quarto.

Ultimo aggiornamento: 10:09

