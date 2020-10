Covid, 36 casi in 24 ore: a Marano torna la paura

Trentasei positivi in una sola giornata. Il numero più alto dall'inizio della pandemia. A Marano cresce la preoccupazione per l'aumento esponenziale di casi sul territorio. Ad oggi sono 262 le persone che hanno contratto il virus, molte delle quali giovanissime. Il bollettino è stato aggiornato poco fa dall'Autorità sanitaria locale e dal sindaco Rodolfo Visconti. Non va meglio nei comuni limitrofi: oltre 200 casi nel comune di Mugnano, poco meno di 200 a Villaricca, circa 200 anche a Melito e quasi cento nel piccolo centro (appena 12 mila anime) di Calvizzano. Nelle ultime 48 ore si contano anche due decessi a Quarto.

