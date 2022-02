Covid, a Napoli cala la mortalità ma resta superiore ai valori attesi

Napoli è tra le città indicate nel rapporto sulla mortalità dovuta al Covid in Italia per il periodo al periodo 1-15 febbraio. Si segnalano valori superiori all'atteso sia al nord (+4%) che al centro-sud (+15%), in particolare anche a Torino, Genova, Rimini, Ancona, Terni, Roma, Latina, Napoli, Taranto, Palermo, Catania e Siracusa. Ma il rapporto settimanale di sorveglianza Sismg al 15 febbraio evidenzia una mortalità in calo sia la nord che al centro-sud rispetto alla settimana precedente. Un confronto tra ondate di Covid-19 evidenzia che nell'ondata in corso, l'impatto è minore rispetto alle precedenti. Nella quarta l'eccesso di mortalità è del 13% rispetto al 30% nelle prime 2 ondate.

L'andamento della mortalità giornaliera e settimanale per le 48 città incluse nel sistema di sorveglianza Sismg evidenzia nell'ultima settimana una mortalità in calo o in linea con la settimana precedente in tutte le città. La mortalità mostra in gran parte delle città valori in calo rispetto alla settimana precedente in linea con l'atteso ad eccezione di alcune classi di età dove si registra ancora un eccesso: a Torino tutte le classi ad eccezione della classe 75-84 anni; Genova nella classe 75-84 anni; a Roma nella classe 75-84 e 85+ anni, a Napoli nella classe 0-64 anni; a Palermo nella classe 65-74 anni.