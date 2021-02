Controlli anti-Covid a Gragnano, chiusi due locali pubblici

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino ed a Gragnano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 225 persone, di cui 68 con precedenti di polizia, e controllati 127 veicoli di cui 34 motoveicoli.

I poliziotti hanno controllato 8 esercizi pubblici e per due di essi, in via Starza e in piazza Marconi a Gragnano, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché aperti oltre l’orario consentito.

Inoltre, nei pressi del Rione Santa Caterina, gli agenti hanno denunciato per furto di acqua e occupazione abusiva, 9 persone che avevano occupato un immobile di proprietà del Comune di Castellammare di Stabia.

Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

APPROFONDIMENTI L'INSEGUIMENTO Fuga spericolata in auto, bloccato ​dalla polizia a Napoli: guidava... LA MOVIDA Movida da incubo a Napoli: pochi controlli nel caos dei baretti LA MOVIDA Coprifuoco a Napoli, multati in otto ai baretti senza mascherina





© RIPRODUZIONE RISERVATA