Covid a Napoli, ambulanze in fila davanti al pronto soccorso del Cotugno

Ambulanze e auto in fila anche per diverse ore all'esterno del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Cotugno a Napoli. Aumenta la pressione sul nosocomio: le persone in attese hanno un tampone positivo o presentano problemi di desaturazione. Il personale del Cotugno fornisce l'assistenza sia ai malati che si trovano sulle ambulanze private che in auto.

Un pretriage per distinguere le situazioni di maggiore urgenza e consentire dunque l'assistenza prioritaria a chi deve essere portato all'interno dell'ospedale. Il Cotugno è il pronto soccorso infettivologico di riferimento ed è dunque preso d'assalto in periodi di picco come questo.