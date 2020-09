Covid a Napoli, ​tamponi e test sierologici per gli agenti della polizia penitenziaria

«Buone notizie per le carceri di Napoli: su indicazioni del sindacato Uspp, saranno effettuati tamponi e test sierologici». Lo rendono noto Ciro Auricchio, segretario regionale, e Giuseppe Del Sorbo, segretario nazionale dell'Uspp.



«A tutto il personale di polizia penitenziaria e personale civile degli istituti della città di napoli di cui Poggioreale, Secondigliano e i relativi uffici e servizi. Il tutto al fine di scongiurare possibili focolai all'interno dei penitenziari», continuano i due sindacalisti. «Grazie all'appello dell'Uspp - dicono ancora Auricchio e Del Sorbo - volto al presidente De Luca e al direttore dell'Asl Napoli 1 , si è raggiunta una intesa con l'amministrazione penitenziaria per la somministrazione dei tamponi al personale di polizia penitenziaria degli istituti e delle articolazioni territoriali di Napoli». «L'Uspp - conclude la nota - ringrazia il direttore dell'asl na 1 per il celere riscontro al nostro appello, unitamente all'amministrazione penitenziaria regionale ed alle direzioni degli istituti penitenziari di napoli- secondigliano e poggioreale per l'impegno garantito».