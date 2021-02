Covid a scuola, a Napoli altri 26 contagi: record nel distretto Vomero-Arenella

Sono 21 studenti, 4 docenti e un membro del personale non docente i nuovi contagi nelle scuole di Napoli delle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino dell'Asl Napoli 1. Il maggior numero di contagi è nel distretto di Arenella e Vomero con due studenti delle elementari, entrambi con familiari positivi, uno studente delle scuole medie e quattro studenti delle superiori, anch'essi con familiari positivi. Ha il covid19 anche un docente di scuola secondaria di I grado. Nel distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo è malato un bambino della scuola dell'infanzia, con due contatti familiari positivi, e uno studente delle medie. Un positivo alla scuola dell'infanzia anche a Bagnoli, Fuorigrotta, dove ha il covid anche un professore delle medie. A Pianura e Soccavo hanno il virus due bambini delle elementari e due studenti di scuola secondaria di I grado e un maestro della scuola dell'infanzia. Nel distretto dei quartieri Stella, San Carlo all'Arena c'è uno studente delle elementari positivo e tre studenti della scuola media, due dei quali da una classe che ha già dei positivi nei giorni scorsi. Hanno il virus in questi quartieri anche due studenti delle superiori e un docente della scuola superiore. Nel distretto sanitario dei quartieri di Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto, Mercato Pendino c'è un bambini dell'asilo positivo e un non docenti delle elementari.

Ultimo aggiornamento: 20:17

