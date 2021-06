Covid, all'Asl Napoli 2 tutti i giorni vaccino senza prenotazione

Al via la vaccinazione senza prenotazione in tutti i 18 centri vaccinali dell'Asl Napoli 2 Nord. Dai 12 anni in su tutti coloro che intendono vaccinarsi potranno recarsi presso uno dei 18 centri vaccinali attivi sul territorio di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord e aderire alla campagna, senza prenotarsi.

I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o dai tutori. Non viene richiesta l'iscrizione in piattaforma per potersi vaccinare; la registrazione avverrà direttamente presso il centro. A tutti coloro che si presenteranno sarà garantita la vaccinazione con Pfizer e Moderna.