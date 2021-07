Covid in Campania, oggi 136 nuovi positivi e sette morti: l'indice di contagio scende all'1,9%

Aumentano i nuovi positivi ma aumentano anche i tamponi e la curva dei contagi da Coronavirus in Campania cala sensibilmente: oggi il virus fa registrare 136 positivi su 7.174 tamponi molecolari esaminati, 67 in più di ieri con 5.446 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,90% dei test, due punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 3,99%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.553 anche il numero di vittime con i sette nuovi decessi registrati dall'unità di crisi della Campania tra quelli delle ultime 48 ore e quelli vecchi registrati solo oggi. In calo, per fortuna, i numeri dei ricoveri ospedalieri: 197 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 14 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.