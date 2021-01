Covid, ecco come cambiano i colori dei contagi nei 32 comuni dell'Asl Napoli 2 Nord

FRATTAMAGGIORE. Un video per dimostrare il decorso della pandemia nei 32 comuni dell’Asl Napoli 2 Nord. È stato voluto dal direttore generale Antonio D’Amore, per dimostrare come le strategie messe in campo, l’esperienza acquisita, il sacrificio degli operatori, ed in buona parte anche l’impegno dei cittadini, abbia portato i 32 comuni di competenza (Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Barano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamicciola, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano, Melito, Monte di Procida, Mugnano, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, S. Antimo, Serrara Fontana e Villaricca) ad tinteggiarsi di verde e di giallo.

Ad oggi di arancione …chiaro, peraltro sono rimasti solo Casoria, Caivano, Crispano, Casalnuvo, Cardito e Sant’Antimo. Mentre le isole continuano ed essere, secondo i dati percentuali di positivi per abitante, sin dal primo momento, quelle meno toccate dal Covid 19. Un video molto esplicativo che da la dimensione del trend della pandemia nell’Asl Na 2 Nord che supera di poco il milione di abitanti. E dalla direzione strategica assicurano che questo tipo di comunicazione, che ha subito riscosso molti consensi, sarà periodicamente alimentata sul sito dell’azienda sanitaria di Frattamaggiore.

