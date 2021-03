Lockdown a Napoli, gli ambulanti tornano in piazza: blocco stradale sul lungomare

Si è spostata sul lungomare di Napoli la manifestazione di protesta degli ambulanti iniziata questa mattina davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. I manifestanti hanno sfilato in corteo nel tratto di lungomare di via Nazario Sauro, bloccando il traffico veicolare, esponendo piccole bare di cartone.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Lockdown a Napoli, pianeta wedding in agonia: persi 22mila posti di... IL LOCKDOWN Napoli in lockdown, la crisi dei baretti: «Noi costretti a... IL LOCKDOWN Napoli zona rossa, parrucchieri in ginocchio: «Non vogliamo...

la nuova protesta degli ambulanti a Napoli, dopo il blocco stradale nei pressi della sede della Regione Campania tre giorni fa a Napoli, era ricominciata davanti alla sede della Regione in via Santa Lucia. «Siamo dimenticati da tutti ma abbiamo gli stessi diritti degli altri commercianti, siamo allo stremo», spiegano alcuni dei manifestanti che chiedono ristori per lo stop inflitto alle loro attività con la sospensione di fiere e mercati. «Fiere feste e sagre, non distruggiamo la tradizione», e «Se continua così depositiamo tutti le licenze» sono alcuni degli striscioni esposti dai manifestanti.

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA