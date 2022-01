Covid a Napoli: «Al Cotugno ampliate le sub intensive, quasi tutti No vax»

Migliora un po' l'ingorgo dei posti letto al Cotugno dove ci sono 2 unità libere in terapia intensiva (per altrettanti decessi) a fronte del tutto esaurito per i 231 posti di degenza e sub intensiva: «Bisogna vaccinarsi e da immunizzati essere ugualmente prudenti usando mascherine e distanziamento - spiega Nicola Maturo, primario del Pronto soccorso del Cotugno - abbiamo programmato la riattivazione di un reparto infettivologico in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati