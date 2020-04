Coronavirus a Napoli, negative le 28 suore che vivono accanto alla casa di cura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti alleche risiedono in una struttura adiacente alla casa per anziani dove si era registrato un focolaio coronavirus . Cinque anziani, tra cui due dializzati, poi trasferiti in ospedale. Ne dà notizia il sindaco della cittadina Raffaele De Leonardis. Il totale dei contagiati è di quindici. A questo dato si sommano i cinque domiciliati nella casa per anziani ma non sono residenti a Qualiano. "Un'altra buona notizia che posso dare ai cittadini - spiega il sindaco De Leonardis - è l'avvenuta guarigione di altri due qualianesi affetti da Covid-19. Il totale dei guariti sale quindi a sei".