Covid, scuola chiusa a Casalnuovo: cinque bambini positivi

Covid: il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha fatto chiudere una scuola elementare e materna, il plesso del terzo circolo didattico Madre Teresa di Calcutta ubicato nella frazione di tavernanova. Qui sono stati registrati tre casi di bambini della materna e due della elementare positivi al Coronavirus. La scuola resterà chiusa tre gionri per sanificazione. Riaprirà giovedi prossimo. Nel frattempo otto consiglieri comunali di opposizione hanno scritto al primo cittadino e al direttore generale dell'Asl Napoli 2 nord. Sollecitano l'apertura immediata del centro vaccinale allestito in questo centro molto popolato (50mila abitanti con una densità altissima) . "Non riusciamo a comprendere la natura di questo ritardo", affermano sostanzialmente gli esponenti della minoranza locale.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuola, il ministro Bianchi: «Tracciamento e trasporti per... L'INTERVISTA Ristoranti, Gelmini: «Al tavolo fino alle 22, nessuno... L'EPIDEMIA Vaccini Covid a Napoli: oggi open day senza prenotazione nei centri...