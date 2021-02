Due persone decedute a causa del Covid-19 a Torre Annunziata nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota sottolinea anche come «la scomparsa di altri due nostri concittadini è motivo di sofferenza per l'intera città. L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio ai familiari per la perdita dei propri cari».

Sale a 36 il numero dei morti legati all'emergenza sanitaria a Torre Annunziata da inizio pandemia. Non si arresta nemmeno il dato legato ai contagi, con i cittadini attualmente positivi che tornano a superare quota 700, a causa anche dei 38 nuovi casi registrati nella giornata di ieri, a fronte di 13 accertate guarigioni. Il numero dei positivi in città si attesta dunque a 704, con undici persone che attualmente risultano ospedalizzate.

