Covid: dipendenti in isolamento, stop al rilascio delle carte di identità a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Casi di contagio e di isolamento fiduciario: alcuni uffici comunali chiusi, tra questi anche lo sportello dove si effettua il rilascio delle carte d'identità. Forti malumori tra i cittadini che avevano prenotato il servizio, in alcuni casi da diverse settimane: «Avrebbero almeno potuto avvisare - afferma un uomo che si è recato nella struttura degli ex molini meridionali Marzoli - Ho preso un giorno di ferie e mi ritrovo con l'invito a tornare la prossima settimana».

Dal Comune invece comunicano che «diversi uffici comunali sono rimasti chiusi, con relativi disagi sia per le attività allo sportello, sia per le informazioni a mezzo telefonico e telematico».

