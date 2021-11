Covid, vaccini in farmacia: a Napoli la 50milesima dose

L'appuntamento è fissato per domani, 3 novembre, alle 10:30, nella farmacia Aquila Reale in via Toledo 252 a Napoli. Qui è prevista la somministrazione simbolica della dose di vaccino numero 50.000, il traguardo raggiunto nelle farmacie di Napoli e provincia nella lotta al Covid. Oltre al titolare della farmacia, Guido Rapanà, presenti in occasione dell'iniziativa il presidente di Federfarma Napoli Riccardo Mario Iorio e il oresidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e neo assessore comunale con delega alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.



