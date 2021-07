Covid in Campania, il rebus del ritorno a scuola: mancano i vaccini per gli studenti

A poco più di due mesi allo squillo della prima campanella, le istituzioni fanno i conti con la campagna vaccinale del personale scolastico che permetterebbe una ripartenza con maggiore sicurezza. Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha sottolineato che circa 200mila docenti non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino e vanno intercettate prima di settembre. Non in Campania, che è una regione virtuosa: il 100% del personale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati