«La legge approvata rappresenta un punto di svolta sul territorio regionale per una corretta e consapevole convivenza tra persone ed animali». Così il consigliere regionale, Generale Carmine De Pascale, capogruppo della Lista De Luca Presidente, relatore della legge “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto e il benessere degli animali d’affezione e prevenire il randagismo” approvata all'unanimità in Consiglio regionale.«Ho fortemente voluto questa legge che mira non solo a favorire il rispetto dei diritti degli animali ma definisce anche le competenze di Regione, Comuni, Asl e proprietari degli stessi. In sostanza con questo provvedimento ora si conosce chi fa cosa con relative competenze e responsabilità. La nuova normativa - aggiunge ancora il consigliere De Pascale - tende anche a promuovere le adozioni: il ricovero presso i canili sarà riservato esclusivamente ai cani di cui sono falliti tutti i tentativi di affidamento. Le Asl effettueranno attività sanitarie sugli animali bisognosi di cure prima di essere inseriti in programmi di adozione e attraverso la microchippatura si creerà una anagrafe canina che consente di seguire l’animale nel suo percorso di vita. Rilevante l’istituzione poi del numero verde regionale per segnalare la presenza di cani e gatti vaganti feriti. Altro elemento fondamentale è l’istituzione del Registro Tumori Animali i cui dati saranno comparati con quello umano per verificare possibili analogie a livello territoriale. Su un tema così sentito e attuale non si poteva più attendere, ho quindi proceduto con determinazione per una nuova normativa - conclude De Pascale - frutto di un convinto impegno personale, che consente alla Regione di fare un deciso passo avanti nella tutela dei diritti degli animali i quali sono ormai parte integrante di moltissime famiglie rivestendo al loro interno un importante ruolo affettivo. In definitiva, d'ora in avanti la Regione è più amica degli animali».