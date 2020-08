Debito con il Comune di 130mila euro: chiuso ristorante a Bacoli

Non paga la Tari per anni, chiuso oggi un ristorante situato nella periferia di Bacoli. Il titolare dell’attività ha un debito con il Comune che supera 130mila euro per Tari non versata. Diffidato al pagamento, gli erano stati dati 15 giorni di tempo per mettersi in regola, anche rateizzando quanto dovuto. Ma il ristoratore ha disatteso le indicazioni municipali e quindi resterà chiuso per i prossimi tre mesi.

L’annuncio del sindaco, Josi Gerardo della Ragione, sulla sua pagina Facebook: «Dovrà pagare, in aggiunta alle tasse, anche una multa – afferma -. E se continuerà a non saldare il debito con i cittadini, sarà chiuso per sempre. Pugno duro contro chi, pur incassando centinaia di migliaia di euro all’anno, non paga le tasse al Comune». Solo due giorni fa, invece, tre ristoratori morosi si sono recati in municipio per rateizzare il proprio debito, pari a 50mila euro di Tari non pagata.

