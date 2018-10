«Domani scuole chiuse a Napoli», ma è una fake news sul maltempo in Campania

Lunedì 22 Ottobre 2018, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 18:29

Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un altro giorno di festa.Ci sono degli evidenti errori di forma all’interno del post, cominciando dal cognome del primo cittadino che è scritto in minuscolo, oltre al fatto che difficilmente, in una comunicazione ufficiale, vi sia scritto prima il cognome e poi il nome del Sindaco. Gli istituzionali ovviamente smentiscono la notizia. «Come immaginavo - dice il Consigliere Gennaro Acampora della Terza Municipalità - girano notizie finte su chiusura scuole per il giorno 23 ottobre. Per ora il Comune di Napoli ha detto che resta un’allerta gialla, dunque meno pericolosa di quella di ieri, che era arancione».Acampora scrive sui social per avvertire la cittadinanza: «Per ora non ci sono comunicazioni di chiusura scuole a Napoli, quelle immagini che girano fra mamme e ragazzi sono finte e create da qualche ragazzo che vorrebbe non andare a scuola probabilmente». «Le fake news – dice un genitore, Gaetano - non finiranno mai finché ci saranno persone che credono a tutto quello che leggono. Il problema è che molte persone condividono queste bufale che diventano virali e confondono le persone».